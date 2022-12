Welfare: da Regione Puglia 5 mln per sostegno a famiglie

(ANSA) - BARI, 06 DIC - Per sostenere le famiglie pugliesi la Regione Puglia ha stanziato oltre 5 milioni di euro. Due gli obiettivi tematici del programma: supportare le famiglie e le reti familiari e favorire la conciliazione del tempo vita-lavoro. Per quello che riguarda il supporto alle famiglie il Programma prevede un'azione mirata al rafforzamento delle attività già svolte dai Centri Servizi per le Famiglie attraverso percorsi di orientamento e di informazione alle famiglie e ai genitori con figli minori; consulenze specialistiche socio-psico-pedagogiche a genitori, minori e adolescenti; il sostegno alla relazione genitori-figli; assistenza psico-sociale ed ascolto rivolto alle giovani coppie e neo genitori, interventi a sostegno della fragilità genitoriale e dei minori in condizioni di difficoltà e di mediazione familiare. "Un risultato possibile - spiega l'assessora al Welfare Rosa Barone - grazie al Programma attuativo intesa famiglia 2022 approvato in Giunta, del valore finanziario complessivo di 5.094.000 euro. Il programma permette di sbloccare il riparto del Fondo ministeriale per le politiche della famiglia, a cui si aggiunge il cospicuo cofinanziamento regionale". (ANSA).