Welfare: Calderone, volano per far crescere produttività

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Il welfare è un volano in grado di far crescere la produttività grazie a un migliore coinvolgimento dei lavoratori nei processi aziendali". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, intervenendo alla presentazione del Rapporto Welfare Index Pmi 2022 di Generali. "Conoscere e accompagnare i bisogni dei dipendenti è quell'attenzione che denota una chiara e precisa volontà di dare al lavoro una dimensione più ampia", ha proseguito la ministra. Questo coinvolgimento, ha poi sottolineato, "quasi sempre è ripagato da una rinnovata dedizione alla mission aziendale, in grado di aumentare efficienza e produttività. In quest'ottica il welfare diventa un'opportunità per le aziende e per i suoi lavoratori". (ANSA).