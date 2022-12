Pmi:Generali,in Sicilia 3 aziende a livello welfare champion

(ANSA) - PALERMO, 06 DIC - In Siiclia le Pmi che hanno raggiunto il livello di welfare champion sono tre: l' Abici Onlus società cooperativa sociale Terzo Settore di Palermo, la Cicli Lombardo Spa Industria di Trapani, la Natura Iblea Srl - Paniere Bio Agricoltura di Ragusa. Lo dice il Welfare Index Pmi di Generali che ha esaminato un totale di 328 piccole e medie imprese di Sicilia e Sardegna. Il Welfare Index Pmi classifica le imprese per livello generale di welfare aziendale sulla base di 156 variabili rilevate attraverso il questionario. Nelle due regioni il 20,7% delle Piccole e Medie Imprese ha raggiunto un livello alto o molto alto di welfare aziendale, dato leggermente inferiore alla media nazionale (24,7%). Le imprese con un livello almeno medio sono il 64,9%, contro il 68,4% a totale Italia. Il 54,7% delle PMI in Sicilia e Sardegna - dice l'index - dichiara di voler ampliare la propria offerta di welfare aziendale nell'arco dei prossimi 3-5 anni, dato superiore alla media nazionale (49,2%). Il 41,1% delle Pmi in queste due regioni coinvolge direttamente i lavoratori nelle decisioni di welfare aziendale, attraverso indagini o colloqui individuali oppure collettivi. Il 30,9%, contro il 32,9% a livello nazionale, attua una comunicazione completa e sistematica delle opportunità del welfare aziendale nei confronti dei lavoratori.

L'impegno economico delle Pmi per il welfare aziendale in Sicilia a Sardegna è però al di sotto della media nazionale: dichiarano di sostenere costi aggiuntivi il 31,6% delle Pmi.

Inferiore alla media nazionale la conoscenza approfondita di norme e incentivi fiscali, che riguarda il 17,8% delle Pmi in queste regioni. (ANSA).