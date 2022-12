Pmi: raccolta fondi per far nascere mulino collettivo

(ANSA) - BOLOGNA, 06 DIC - "Il grande sogno di un Mulino collettivo in Abruzzo", incentivare la digitalizzazione delle imprese artigiane e aprire nuovi negozi. Con questi tre obiettivi fondamentali Forno Brisa, realtà con quattro sedi a Bologna che per i suoi ideatori è "molto più di un forno", lancia la sua nuova campagna di crowdfunding, puntando a "creare un'impresa collettiva insieme ad alcune delle migliori realtà della panificazione".

Più di due milioni di fondi raccolti e mille soci il traguardo da tagliare. Chi partecipa sulla piattaforma 'MamaCrowd', diventa socio di Breaders srl, insegna commerciale di Forno Brisa, nata sette anni fa dall'idea di due giovani imprenditori appena usciti dall'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e che nel 2022 si è certificata come Pmi innovativa: "Un modo in più - spiega Pasquale Polito, cofondatore dell'impresa - per esprimere il nostro slogan 'siamo tutti titolari'. La cosa straordinaria e rivoluzionaria per il mondo dell'impresa e non solo per il settore food, è che i nostri colleghi artigiani diventano nostri soci, i nostri concorrenti, con cui corriamo insieme per un futuro migliore, per realizzare un sogno".

"Vogliamo superare l'idea anacronistica dell'imprenditore eroe e solitario che si fa da solo", sottolinea Davide Sarti, l'altro fondatore di Forno Brisa, creato insieme a Pasquale alla fine del 2015. "Utilizziamo una leva finanziaria fondata come sempre sulla fiducia - conclude - per realizzare progetti e affrontare sfide che da soli sarebbe difficile se non impossibile affrontare". (ANSA).