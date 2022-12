Pmi: Generali,welfare in Veneto 25,5% imprese a livello alto

(ANSA) - VENEZIA, 06 DIC - In Veneto il welfare aziendale vede il 25,5% delle Pmi è medio alto. Il dato emerge dal Welfare Index Pmi promosso da Generali cui hanno partecipato 957 Pmi. L'indagine classifica le imprese per livello generale di welfare aziendale sulla base di 156 variabili rilevate attraverso un questionario. L'indice è il risultato dell'aggregazione di tre tipi di variabili: indici di iniziativa (quante iniziative sono adottate dalle imprese e in quali aree), indici di capacità gestionale (il modo con cui sono attuate le iniziative) e indici di impatto sociale (i risultati delle iniziative di welfare e il livello di benessere sociale dei lavoratori e degli altri stakeholder). L'esito, in Veneto, mostra che il 25,5% delle Pmi ha raggiunto un livello alto o molto alto di welfare aziendale, dato sostanzialmente allineato alla media nazionale (24,7%). Le imprese con un livello almeno medio sono il 74,6%, contro il 68,4% a totale Italia. Il 52,2% delle Pmi venete dichiara di voler ampliare la propria offerta di welfare aziendale nell'arco dei prossimi 3-5 anni, dato leggermente superiore rispetto alla media nazionale (49,2%). Le aree che raggiungono i livelli più elevati sono: condizioni lavorative e sicurezza (72,1%), welfare di comunità (67,0%), diritti diversità e inclusione (48,6%). In Veneto è superiore di 7 punti percentuali la quota di imprese che offre sostegno economico ai propri lavoratori: 32,4% rispetto il 25,4% a livello nazionale. (ANSA).