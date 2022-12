Pmi: Generali, in Lombardia welfare superiore a media Italia

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - In Lombardia il 29,8% delle Piccole e medie imprese ha raggiunto un livello alto o molto alto di welfare aziendale, circa 5 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale (24,7%). Lo rende noto il Rapporto Welfare Index Pmi 2022 di Generali, con dati anche specifici sulla regione.

Le imprese con un livello almeno medio di welfare sono il 72,8%, contro il 68,4% a totale Italia e il 48,1% delle Pmi lombarde dichiara di voler ampliare la propria offerta di welfare aziendale nell'arco dei prossimi 3-5 anni, dato in linea con la media nazionale (49,2%).

Secondo il rapporto, in tutte e dieci le aree del welfare aziendale la quota di imprese con livello elevato (alto o molto alto) è superiore in Lombardia rispetto alla media nazionale. Le aree che raggiungono i livelli più elevati sono: condizioni lavorative e sicurezza (75,9%), welfare di comunità (72%), diritti diversità e inclusione (51,1%). (ANSA).