Pmi: Generali, in E-R welfare oltre media Italia

(ANSA) - BOLOGNA, 06 DIC - In Emilia Romagna il 26,5% delle Piccole e Medie Imprese ha raggiunto un livello alto o molto alto di welfare aziendale, raggiungendo un livello superiore alla media nazionale pari al 24,7%. È quanto emerge dal Rapporto Welfare Index PMI 2022 sullo stato del welfare nelle piccole e medie imprese italiane, stilato da Generali, giunto alla settima edizione e presentato oggi a Roma.

In regione, viene evidenziato dallo studio le imprese con un livello almeno medio sono il 70,9%, contro il 68,4% a totale Italia. Inoltre, 45,9% delle Pmi emiliano-romagnole dichiara di voler ampliare la propria offerta di welfare aziendale nell'arco dei prossimi 3-5 anni, a fronte di una media nazionale del 49,2%.

Le Piccole e Medie Imprese dell'Emilia-Romagna, ancora, fanno registrare un maggior livello di impegno in alcune aree di welfare rispetto al totale Italia: nel dettaglio il 52,7% ottiene un livello alto o molto alto in diritti, diversità e inclusione (contro il 47,8% a livello nazionale); il 28,6%, a fronte di un 25,4%, è più impegnato nel sostegno economico ai lavoratori. Le aree che raggiungono i livelli più elevati sono: condizioni lavorative e sicurezza (73,5%), welfare di comunità (66,9%), diritti diversità e inclusione (46,5%).

In Emilia-Romagna, infine, sono 18 le imprese ribattezzate dalla ricerca come Welfare Champion: Aepi Industrie (Bologna), Cepi (Forlì-Cesena) Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena (Forlì-Cesena), Dadina (Bologna), Ferri Engineering Costruzioni Meccaniche (Modena), Società Gas Rimini (Rimini), Illumia (Bologna), Integrazione Lavoro Società Cooperativa (Ferrara), Lombardini-Kohler Engines (Reggio Emilia), Madonna dell'Uliveto Società Cooperativa (Reggio Emilia), Maps (Parma), Paolo Babini Cooperativa di Solidarietà (Forlì-Cesena), Sis.Ter (Bologna), Still (Reggio Emilia), Studiomartini Stp (Ravenna), System Logistics (Modena), TeaPak Società Benefit (Bologna) e Tec Eurolab (Modena). (ANSA).