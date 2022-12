Pensioni: a Inps 'bollino' qualità per i servizi informatici

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - L'organismo di certificazioni Csqa ha rilasciato la certificazione di conformità dei sistemi di gestione dell'Inps relativi all'erogazione dei servizi Ict (Information and communications technology) a supporto del processo di pagamento delle pensioni ricorrenti, secondo gli standard UNI CEI ISO/IEC 20000-1:2020 (IT Service Management) e UNI EN ISO 22301:2019 (Business Continuity Management). Si tratta, recita una nota dello stesso Istituto di previdenza pubblico, di "un importante risultato" che pone l'organismo "tra le più evolute organizzazioni informatiche della Pubblica amministrazione, sia in termini di qualità gestionale che mira al miglioramento della qualità dei servizi offerti che di affidabilità e resilienza dei servizi strategici". Inoltre, con la successiva integrazione del sistema di gestione ISO/IEC 27001 (Information security management) e ISO/IEC 22237-1:2021 (Information technology — data center facilities and infrastructures), l'Istituto si doterà di un sistema di gestione integrato che concorrerà all'evoluzione dell'offerta dei servizi digitali per il Paese. L'obiettivo che l'Inps si prefigge, attraverso la sua rete informatica, recita una nota, "è di perseguire il miglioramento continuo dei servizi Ict a supporto dei processi di business, realizzando un sistema di gestione che definisca modelli organizzativi integrati e trasversali anche a vantaggio della interoperabilità tra le Pubbliche amministrazioni e dell'inclusione per tutti i cittadini", si spiega, infine. (ANSA).