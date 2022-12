Ocse:Staur guiderà Comitato per aiuto sviluppo

(ANSA) - PARIGI, 06 DIC - Il danese Carsten Staur è stato nominato oggi presidente del Comitato di Aiuto allo Sviluppo (Cas) dell'Ocse. Staur, che ricopre attualmente le funzioni di rappresentante permanente e ambasciatore della Danimarca presso l'organizzazione internazionale con sede a Parigi, assumerà il nuovo incarico a inizio 2023. "Carsten Staur fornisce al Cas una grande esperienza nello sviluppo internazionale in un momento in cui siamo confrontati ad una congiunzione di crisi mondiali", afferma in una nota il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, aggiungendo: "Sono sicuro che i decenni da lui passati nel sistema intergovernativo multilaterale saranno preziosi per il Comitato, che aiuta i Paesi in sviluppo ad attuare gli obiettivi di uno sviluppo duraturo". Staur prenderà il posto di Susanna Moorehead, cittadina britannica alla guida del Cas da inizio 2019. (ANSA).