Ocse:fiammata dell'inflazione in Italia,+11,8% a ottobre (2)

(ANSA) - PARIGI, 06 DIC - Ad ottobre 2022, l'inflazione è cresciuta anche nell'insieme della zona Ocse, raggiungendo il 10,7 % contro il 10,5% di settembre. Come nel mese precedente, un'inflazione a due cifre viene segnalata in 18 dei 38 Paesi dell'Ocse, con i tassi più elevati, oltre il 20%, in Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Turchia. Nei Paesi del G7, l'inflazione è leggermente aumentata per raggiungere il 7,8% ad ottobre, contro il 7,7% di settembre. Tra le economie del G7, l'indice dei prezzi al consumo è continuato a contrarsi negli Stati Uniti mentre è rimasto stabile in Canada ed è aumentato in altri Paesi. "Il più forte aumento (di 3 punti percentuali) - scrive l'organizzazione parigina - è stata registrato in Italia, riflettendo un aumento molto forte dell'inflazione dei prezzi dell'energia". Quanto all'inflazione dei prezzi dell'alimentazione, è continuata a crescere nella zona Ocse (16,1% ad ottobre dopo 15,3 % a settembre), raggiungendo il suo livello più alto dal maggio 1974, con aumenti in 33 dei 38 Paesi Ocse. L'inflazione dei prezzi energetici è invece continuata a diminuire nell'insieme della zona (per raggiungere 28,1% contro 28,8% a settembre). Escludendo alimentazione ed energia, l'inflazione è rimasta stabile, al 7,6%, ad ottobre. (ANSA).