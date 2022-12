Natale: Christmas village della Cna a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 06 DIC - La Cna e Pmi hanno ideato il Christmas Village in via Emerico Amari a Palermo dove l'attesa del Natale sarà scandita da tanti eventi tra concerti, spettacoli di circo contemporaneo, estemporanee di artisti e artigiani, degustazioni di prodotti tipici, presentazioni di libri e soprattutto tantissimi appuntamenti per i più piccoli.

Il Christmas Village sarà inaugurato venerdì 9 dicembre e proseguirà fino al 23, gli orari di apertura settimanali saranno per martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23, lunedì, mercoledì e venerdì l'apertura sarà solo pomeridiana. Sarà possibile trovare diverse categorie di espositori, ci saranno gli artigiani con i loro manufatti, l'area dedicata all'agroalimentare grazie alla terza edizione di "Ciavuri e Sapuri", la manifestazione enogastronomica della CNA per promuovere le eccellenze siciliane. E infine ci sarà anche un'area dedicata ai bambini. In totale saranno trenta espositori. (ANSA).