Manovra: Urso,collegati su riforma incentivi e Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Con un collegato alla manovra, il ministero delle Imprese e del Made in Italy punta a "una riforma degli incentivi sulla base dell'esperienza, quindi del tiraggio, della soddisfazione" riscorra dalle misure messe in campo. Il secondo collegato sarà sul made in Italy e terrà conto dell'indagine conoscitiva avviata in Parlamento.

ll ministro Adolfo Urso lo ha indicato in audizione di fronte alle Commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato.

