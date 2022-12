Manovra: Conte, confronto con Confindustria su politiche attive

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Confindustria e M5s individuano come "grave" la mancanza di investimenti nel Sud, ancora di più di fronte al venir meno in prospettiva di un "sistema di protezione sociale" come il reddito di cittadinanza. Lo ha riferito il leader M5s Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

Conte ha riferito di aver avuto con il presidente degli industriali "un ampio confronto" sul quadro attuale e sulle prospettive future, oltre che ad uno scambio di valutazioni sulla manovra economica. "Il Mezzogiorno avrebbe la necessità di vedere ribaditi alcuni pilastri su cui noi avevamo lavorato come le Zes, o Transizione 4,0, approggio che manca non solo nel Mezzogirono ma in tutta Italia". E, ha continuato Conte, "manca un sistema di protezione sociale: non ha senso, se non prevedi investimenti per il Sud, smantellare anche il sistema di protezione sociale che è una cintura di sicurezza per le persone che sono in difficoltà e povertà. Per noi la direzione è migliorare il sistema delle politiche attive quindi da questo punto di vista - ha concluso - è stato un incontro molto proficuo". (ANSA).