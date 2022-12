Istat: inflazione rallenterà, ma tempi ancora incerti

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - L'inflazione è attesa decelerare nei prossimi mesi, anche se con tempi e intensità ancora incerti. Lo rileva l'Istat nel Report sulle prospettive per l'economia italiana nel 2022 e 2023.

Nella media del 2022, il tasso di variazione del deflatore della spesa delle famiglie è previsto crescere (+8,2%, era +1,6% nel 2021) mentre il deflatore del Pil segnerà un incremento significativo ma più contenuto (+3,6%, era +0,5% nel 2021).

Sotto l'ipotesi che le pressioni al rialzo dei prezzi delle materie prime siano contenute nei prossimi mesi e in presenza di una stabilizzazione delle quotazioni del petrolio e del cambio, aggiunge l'Istat, nel prossimo anno l'inflazione è attesa in parziale decelerazione. L'Istituto di statistica spiega ancora che la prolungata fase di crescita dei prezzi, sostenuta dall'eccezionale aumento di quelli dei beni energetici, è attesa riflettersi sull'andamento del deflatore della spesa delle famiglie residenti sia nell'anno corrente (+8,2%) sia, in misura più contenuta, nel 2023 (+5,4%). (ANSA).