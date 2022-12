Istat: Coldiretti, in agricoltura Pil e occupazione -2,5%

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Agricoltura in controtendenza, con valore aggiunto e occupazione che calano del 2,5% nel terzo trimestre dell'anno per effetto del mix dell'aumento dei costi e del cambiamento climatico. E' quanto afferma la Coldiretti sulla base del report Istat sulle prospettive per l'economia italiana nel 2022-2023. Se il maltempo ha provocato danni per 6 miliardi di euro, in agricoltura si registrano aumenti dei costi che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi al +129% per il gasolio fino al +300% delle bollette per pompare l'acqua per l'irrigazione dei raccolti. Il rincaro dell'energia, continua la Coldiretti, si abbatte poi sui costi di produzione come quello per gli imballaggi, dalla plastica per i vasetti dei fiori all'acciaio per i barattoli, al legno per i pallet da trasporti e alla carta per le etichette. Gli effetti dei rincari sui fanno sentire anche al consumo, dove i prezzi dei beni alimentari sono aumentati a novembre del 13,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente con effetti rilevanti sugli acquisti.

L'inflazione, ricorda la Coldiretti, svuota infatti le tavole del 47% delle famiglie italiane, costrette a tagliare le quantità di cibo acquistato a causa dei rincari nel carrello della spesa. (ANSA).