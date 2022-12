Intesa premia le Pmi eccellenti di Veneto e Fvg

(ANSA) - VENEZIA, 06 DIC - Imprese che fanno della ricerca e dell'evoluzione tecnologica la base per lo sviluppo aziendale, in un contesto economico in continuo cambiamento. Sono le dieci aziende ospitate nella 7/A tappa di 'Imprese Vincenti', il tour di Intesa SanPaolo che oggi è sbarcato nell'affascinante Museo del 900 di Mestre.

Il progetto, che ha toccato le principali città italiane, intende valorizzazione le Pmi che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale a livello locale. La digitalizzazione, in particolare, è stato il tema centrale della settima tappa del tour, svoltasi nell'auditorium Cesare De Michelis dell'M) di Mestre.

Dopo gli incontri di Milano, Torino, Cuneo, Brescia, Bergamo e Padova, i rappresentanti di dieci 'Imprese Vincenti' del Veneto orientale e del Friuli Venezia Giulia si sono presentati alla platea di presenti, raccontando la propria storia aziendale e le scelte strategiche che li hanno portati a consolidare il proprio percorso di sviluppo. "Le imprese che ospitiamo oggi - ha detto Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia - si sono distinte per aver mantenuto il loro livello di competitività reagendo con coraggio ai contesti di difficoltà e investendo in progetti innovativi. Sono realtà che si sono messe in luce in diversi settori traino dell'economia del territorio, - ha proseguito - facendo leva sulla digitalizzazione per aprire al cambiamento".

Questo l'elenco delle 10 "Imprese Vincenti" di Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia: per il settore turismo è stata premiata la 'Panorama' di Alessandro Pericolo, impresa che gestisce a Bibione il complesso 'Costa Rica"; per l'arredamento la Potocco, azienda manifatturiera a conduzione familiare di Manzano (Udine) attiva da oltre un secolo; per la metalmeccanica la Cappellotto, con sede a Fontanafredda (Pordenone), specializzata nella produzione di allestimenti di veicoli industriali per la pulizia idrodinamica delle canalizzazioni e delle condotte. Le altre imprese selezionate da Intesa Sanpaolo sono: Zanutta di Muzzana del Turgnano (Udine) per l'edilizia; We Can Consulting di Vigonza (Padova) per la consulenza strategica; Roger Technology di Mogliano Veneto (Treviso), e Inox e Inox di Maserada sul Piave (Treviso) per la meccanica; Master Italia di San Donà di Piave (Venezia) per la moda; B+B International di Montebelluna (Treviso) per l'informatica, e Alfa Sistemi di Udine per i servizi di consulenza IT. (ANSA).