Internazionalizzazione: commercialisti, missione in Oriente

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Scatta oggi ad Hanoi la missione istituzionale dei commercialisti "Vietnam e Singapore.

Commercialisti e imprese verso i mercati esteri", che si concluderà il 12 dicembre a Singapore. Organizzata dal Consiglio nazionale della categoria, da Aicec (Associazione internazionalizzazione commercialisti ed esperti contabili), l'iniziativa, recita una nota, "gode anche del patrocinio di Ita (Italian trade agency) e delle Ambasciate italiane a Singapore ed Hanoi; fanno parte della delegazione di settanta membri, oltre a decine di professionisti e anche alcune imprese. Per il presidente dei commercialisti italiani Elbano de Nuccio, l'intento della missione è quella di "fornire e recepire soluzioni e idee per crescere all'estero. In virtù dell'esperienza maturata nei contesti internazionali più diversi, il Consiglio nazionale dei commercialisti, tramite l'Aicec, sviluppa progetti di collaborazione che si fondano sulle reali esigenze espresse dai commercialisti e dai loro clienti, creando per loro soluzioni su misura in base alle loro dimensioni e alla loro storia. Alla base di questa missione, come del lavoro che faremo sull'internazionalizzazione, c'è il trasferimento di competenze tecniche ai colleghi che porti ad un rafforzamento degli elementi distintivi dell'impresa, allo sviluppo di sistemi informativi e informatici e di un 'network' internazionale e alla creazione di un'adeguata organizzazione aziendale", termina la nota dei professionisti. (ANSA).