In Consiglio proposta di Piano strategico Logistica per Pmi

(ANSA) - VENEZIA, 06 DIC - A palazzo Ferro Fini è stata presentata la proposta del Piano strategico della Logistica del Veneto, per supportare la realtà produttiva regionale, caratterizzata da piccole e medie imprese, e renderla veramente competitiva per le nuove sfide di un mercato ormai globale. E' intervenuto, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, il quale ha ricordato che il Piano della Logistica "è lo strumento all'interno del quale le strutture logistiche, produttive e dei trasporti possano costruire, in un impegno comune e consapevole, la visione condivisa e dinamica del proprio futuro e del proprio posizionamento competitivo, finalizzando le proprie politiche, le proprie scelte di priorità e i propri investimenti per ottimizzarne l'efficacia". "Il sistema infrastrutturale del Veneto, con i suoi 10.300 km di strade, 1.850 km di ferrovie e 135 km dell'asta fluviale Po- Fissero-Tartaro-Canalbianco (oltre ai 430 km della Litoranea Veneta), movimenta 71,4 mln di ton. di merce e 20,3 mln passeggeri all'anno - ha deto Ciambetti - Aggiungiamo poi i 12,6 mln di passeggeri degli aeroporti di Venezia, Verona, Treviso registrati tra gennaio e ottobre 2022".

"Pensiamo - ha detto - all'essere come Regione punto chiave del corridoio Baltico- Adriatico" nel quale sono coinvolti 80 terminali multimodali e porti marittimi: il PIL dei Paesi attraversati dal Corridoio Baltico Adriatico è pari a 2.900 mld (fonte Eurostat, 2020)". L'assessore regionale ai Trasporti, Elisa De Berti, ha spiegato che è allo studio un Documento strategico ricognitivo della Logistica in Veneto, al fine di creare una sinergia con gli operatori e i portatori di interesse, per evidenziare eventuali criticità e indicare soluzioni da adottare". "Dobbiamo pensare Preciso - ha detto De Berti - a un modello integrato di Logistica, Trasporti e Infrastrutture". Per Alessandro Peron, Segretario Generale della FIAP, "la Logistica costituisce un asset fondamentale per l'industria. Il Veneto è al centro dei flussi logistici stradali delle merci e copre il 14% delle esportazioni nazionali". "Oltre l'80% degli addetti alla manifattura in Italia - ha ricordato Peron - è occupato in uno stabilimento che si trova a meno di 20 km dal casello autostradale più vicino, e che oltre il 90% degli spostamenti di camion avviene con tragitti inferiori ai 300 km".

Massimo Marciani, tecnico del ministero dei Trasporti, ha indicato un "obiettivo sfidante per la Regione del Veneto con orizzonte temporale fissato al 2026, quando il Veneto sarà sotto i riflettori di tutto il mondo grazie ai Giochi invernali Milano- Cortina: portare la Logistica a un livello di sostenibilità economica, ambientale e sociale, adottando politiche di digitalizzazione e ottimizzazione". (ANSA).