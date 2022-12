Guidelli (Legacoop),fare squadra con Istituzioni

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Lo scenario attuale "ci vede dentro nuove dinamiche internazionali, con un conflitto alle porte dell'Europa, che vede le nostre cooperative dover far fronte all'aumento dei costi. Siamo arrivati vivi alla fine di questo anno, consapevoli però di aver ridotto i margini e di essere anche più pesanti nelle tasche dei consumatori". Questa situazione "ci deve vedere oggi provare a sviluppare un ragionamento come insieme, come filiera agroalimentare intesa come insieme allargato. Possiamo e dobbiamo fare squadra con le Istituzioni e chi ci rappresenta per tentare di essere protagonisti di una risposta efficace al nostro paese". Così il direttore generale di Legacoop Agroalimentare, Sara Guidelli, nel suo intervento all'Assemblea dei Delegati e delegate dell'associazione. Alla fine dell'intervento, il ministro Lollobrigida, rivolgendosi a Guidelli, ha commentato: "Ho potuto scorgere la figura di una donna, una direttrice eccezionale nella sua professionalità, che in se porta il futuro. È un'immagine che mi ha colpito molto". (ANSA).