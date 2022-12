Giorgetti,garanzie Pmi andranno calibrate per sostenibilità (2)

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Giorgetti ha ricordato il rafforzamento del programma di garanzie pubbliche da parte del governo: "è stata potenziata l'operatività del Fondo di Garanzia per le Pmi, prevedendo che esso possa concedere, per tutto il 2023, garanzie, fino alla misura massima dell'80% a copertura di finanziamenti di importo non superiore a 5 milioni di euro", con una garanzia che arriva a coprire il 90% dell'importo finanziato per i prestiti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o dei consumi energetici.

"E' stata poi incrementata - ha proseguito - la dotazione finanziaria del Fondo per le Pmi, prevedendo uno stanziamento aggiuntivo di 800 milioni di euro per l'anno 2023 e un innalzamento, rispetto al 2022, del limite massimo di impegni assumibili dal Fondo e coperti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, che passa da complessivi 210 miliardi di euro di esposizione stimata alla fine di quest'anno a 225 miliardi di euro, di cui 45 miliardi riservati a nuove potenziali garanzie concedibili nel corso del prossimo esercizio finanziario".

(ANSA).