Fisco: operazione Chicane; gli indagati

(ANSA) - CALTANISSETTA, 06 DIC - Sono 11 le misure cautelari emesse dal Gip Emanuela Carrabotta nell'ambito dell'operazione congiunta di carabinieri e guardia di finanza di Caltanissetta "Chicane". Ai domiciliari sono finiti Lirio Orlando, 60 anni di San Cataldo, Oto Santuori, 53 anni di Ariano Irpino (AV) e Luigi Ragazzo, 49 anni di Paduli (BN), mentre la misura interdittiva del divieto di esercizio dell'attività di impresa per la durata di 12 mesi è stata applicata a Emanuele Santuori, 23 anni di Ariano Irpino (Av), Maria Pia Raccioppi, 39 anni Benevento, Andriy Kanya, 39 anni di origini ucraine, Carmine Iannicelli, 41 anni, Benevento, Alessandro Stefano Rasola, 40 anni di Barletta, Carlo Ballarino, 39 anni di Cerignola (FG), Vincenzo Menafro, 60 anni di Orta Nova (FG) e Roberto Menafro, 47 anni di Orta Nova.Sono indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata all'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il presunto sodalizio, secondo gli investigatori, era composto da imprenditori che, attraverso la cosiddetta "frode carosello" per 8 milioni di euro di fatturato, avrebbero ottenuto, a vario titolo, un indebito risparmio d'imposta di oltre 2,5 milioni di euro. (ANSA).