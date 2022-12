Fisco: Bonomi, serve riforma complessiva e organica

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Sul fisco "Confindustria è sempre stata molto chiara", va visto come "una leva di competitività" e non solo "come tema di gettito. Auspichiamo ci sia una riforma complessiva, organica del fisco, perché fare interventi solo su determinate categorie o argomenti non funziona". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un incontro alla stampa estera. (ANSA).