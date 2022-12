Due nuovi francobolli sul made in Italy

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Due francobolli - legati al ''made in Italy'' - sono stati emessi oggi: uno celebra i 145 anni di vita dell'azienda alimentare Barilla spa; l'altro ricorda la ditta produttrice di cravatte ''E. Marinella srl'' di Napoli. Entrambi i francobolli sono validi per la posta ordinaria spedita in Italia.

La vignetta del francobollo Barilla si ispira ad un manifesto pubblicitario dell'azienda realizzato da Giuseppe Venturini nel 1947, che presenta una mongolfiera colorata con il nome della Barilla. La storia di questa azienda comincia nel 1877 a Parma con l'apertura del primo negozio di pasta e proseguita poi con la realizzazione di moderni stabilimenti. Nel 1971 i fratelli Barilla cedono l'azienda alla multinazionale americana Grace: tuttavia nel 1979 Pietro Barilla ritorna in possesso della sua azienda, con obiettivi di rilancio proseguiti dai suoi figli.

La vignetta del francobollo dedicato a ''Marinella'' mostra una cravatta in seta realizzata dall'azienda con uno dei caratteristici disegni che l'hanno resa famosa nel mondo.

Correva l'anno 1914 quando Eugenio Marinella decise di aprire bottega in Piazza Vittoria, sull'elegante Riviera di Chiaia di Napoli. Oggi, giunti alla terza e quarta generazione della famiglia, ''Marinella'' è diventato un marchio internazionale, capace di affermare in Italia e nel mondo la passione per l'eleganza del made in Italy che si e' estesa ad un'ampia gamma di accessori. (ANSA).