Cna, bene promemoria su taxi approvato da comune Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 06 DIC - Cna Taxi, d'intesa con la Cooperativa Radio Taxi di Bolzano, esprime soddisfazione per l'approvazione, da parte della giunta comunale di Bolzano, del promemoria con le linee guida per il potenziamento del servizio Taxi nel capoluogo, "necessario - legge in una nota - per una città come il capoluogo altoatesino che registra di anno in anno un crescendo di arrivi sia per quanto riguarda il settore business che turistico".

Il promemoria, prosegue la nota di Cna, "è il frutto di un'intensa attività di concertazione tra gli operatori del settore, rappresentati da Cna Taxi, per individuare soluzioni percorribili ed efficaci in grado di rispondere in maniera adeguata alle mutate esigenze di mobilità della città".

"Ci attiveremo da subito con l'amministrazione comunale - dichiara il presidente di Cna Taxi, Daniel Berti - per realizzare in tempi stretti i punti immediatamente attuabili, come l'individuazione dei sostituti per permettere a una stessa auto di rimanere in servizio con un doppio turno". (ANSA).