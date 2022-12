Cdp-Abi rafforzano accordo su investimenti delle Pmi

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Facilitare l'accesso al credito a tutte le aziende di minori dimensioni e sostenere la realizzazione dei progetti di sviluppo più complessi e di lungo periodo". Questi gli obiettivi dell'accordo sottoscritto da Cassa Depositi e Presti e l'Associazione Bancaria Italiana ) per incrementare la durata della provvista che Cassa concede al settore bancario per sostenere gli investimenti di Pmi e Mid-Cap attraverso i cosiddetti "Plafond".

"Coerentemente con il proprio ruolo di finanziatore di lungo termine e grazie all'intesa raggiunta con l'Abi, la durata della provvista di Cdp fino a 15 anni, al momento disponibile per le banche solo per finanziare le imprese operative nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2012, potrà essere estesa a tutte le imprese nazionali, con prestiti di durata minima pari a 12 anni". In alcuni casi, la durata della provvista Cdp messa a disposizione delle banche potrà arrivare fino a 18 anni, con prestiti alle imprese che dovranno avere una durata di almeno 15 anni. Maggiore è la durata del finanziamento richiesto a Cdp dalla banca, maggiore dovrà essere la durata minima del prestito che quest'ultima concederà all'impresa.

A partire dal 2009, sono state concesse complessivamente da Cassa risorse alle banche per oltre 23 miliardi, destinate a sostenere i progetti e la competitività di Pmi e Mid-Cap.

Inoltre, il meccanismo dei Plafond è stato utilizzato anche per i processi di ricostruzione privata a sostegno di famiglie e imprese dei territori colpiti dagli eventi calamitosi. (ANSA).