++ Giorgetti,garanzie Pmi andranno calibrate per sostenibilità +

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Sulle garanzie statali alla liquidità e al credito alle imprese, con un'esposizione cresciuta significativamente, "si impone la necessità di assicurare la sostenibilità finanziaria", in particolare quella del Fondo per le Pmi, per una continuità operativa di medio-lungo periodo.

Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, invocando una progressiva "selezione e valutazione dei beneficiari, secondo criteri di economicità ed efficienza e sulla calibrata compartecipazione delle istituzioni finanziarie al rischio di credito assunto dallo Stato". (ANSA).