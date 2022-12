Università: Cupertino, trasformare Pmi in startup innovative

(ANSA) - BARI, 05 DIC - "Trasformare le piccole e medie imprese in startup in grado di portare innovazione sul territorio è la sfida dei prossimi anni". Lo ha detto il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, a margine della presentazione dei dati del Pon ricerca e innovazione 2014-2020.

"I progetti Pon hanno trasformato le università, le hanno rese più consapevoli del loro ruolo rispetto alle grandi aziende ma anche alle piccole e medie imprese - ha aggiunto -. Abbiamo formato una generazione di nuovi ricercatori e giovani talenti che oggi già lavorano nell'ambito del nostro territorio".

Cupertino spiega che "il ruolo dell'università è fare da collante, tenere insieme le opportunità, gli strumenti di finanziamento e le grandi aziende. Ma anche alimentare il sistema della ricerca con ragazze e ragazzi che abbiano le competenze giuste per affrontare le transizioni che ci aspettano". Proprio il Politecnico di Bari è direttamente coinvolto in 15 progetti sviluppati nell'Ambito del Pon, con l'obiettivo di mettere a punto innovazioni di grande impatto nella vita quotidiana dei cittadini. Fra questo ci sono Further, un progetto sull'utilizzo di componenti elettrici in ambito aeronautico (elettrificazione del volo- riduzione emissioni), e Agreed, progetto per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi precoce di fitopatie come la Xylella. (ANSA).