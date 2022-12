Turismo: Santanchè, bene Istat, ma va colmato il gap con il 2019

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "I dati Istat certificano una ripresa del settore, sia sotto il profilo dei flussi turistici che sotto quello occupazionale, e sono anche corroborati dagli oltre 13 milioni di italiani in viaggio per il ponte dell'Immacolata. Ciò detto, però, essi evidenziano anche quanto ci sia ancora da lavorare per colmare il gap con il 2019". Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, nel commentare i dati Istat presentati dal presidente dell'Istituto in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

"Gli ingredienti per fare bene, nonostante la crisi energetica attuale, ci sono tutti - sottolinea Santanchè - e dobbiamo crederci. Lavoreremo quindi per rafforzare il settore e ridare nuova linfa al turismo italiano, anche attraverso forti azioni di formazione, promozione e comunicazione". (ANSA).