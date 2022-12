Professioni sanitarie,più alti gli assegni per la formazione

(ANSA) - BOLZANO, 05 DIC - Saranno più alti gli assegni di studio per la formazione di base delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2022/23. Lo ha stabilito la giunta provinciale di Bolzano.

Rispetto all'anno accademico precedente, l'importo minimo degli assegni di studio è stato aumentato da 1.400 euro a 1.680 euro, mentre l'importo massimo è salito da 5.800 euro a 6.960 euro. L'importo degli assegni di studio viene calcolato in base alla "Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio" (Durp).

Le domande potranno essere inoltrate per mail o posta oppure consegnate di persona entro il 10 gennaio 2023 (ore 12.00) all'Ufficio ordinamento sanitario, dove sono disponibili anche i relativi moduli. Moduli e criteri possono essere anche scaricati dal portale della Ripartizione salute. (ANSA).