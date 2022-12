Previdenza: Moneyfarm rileva il 100% di Profile Pensions

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Moneyfarm ha rilevato il 100% di Profile Pensions, consulente previdenziale digitale, leader nel Regno Unito. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione consente a Moneyfarm di superare i 3,8 miliardi di euro di masse in gestione e i 115mila clienti a livello globale.

Il gruppo inoltre consolida la propria posizione nel mercato previdenziale del Regno Unito, che vale oggi oltre 780 miliardi di euro ed è il più ampio in Europa. Quanto a Moneyfarm, indica che, pur in una fase "complessa" per i mercati finanziari, nel primo semestre dell'anno ha registrato una crescita del 46% delle masse in gestione e del 50% della base clienti. (ANSA).