Pnrr:Confindustria Bergamo,è l'unica manovra espansiva

(ANSA) - RANICA, 05 DIC - "Tra i temi critici aperti metterei al primo posto le riforme strutturali: le istituzioni devono poter sostenere le transizioni, mentre sono troppo spesso un ostacolo".Lo ha detto la presidente di Confindustria Bergamo, Giovanna Ricuperati, nel corso dell'assemblea dell'associazione nello stabilimento Teb a Ranica.

"Non va disturbato - ha aggiunto - chi produce, ha affermato la nostra premier.

Rispondo: dateci un paese normale. Per le riforme è centrale l'attuazione del Pnrr. Sul piatto, tra dotazioni di base e fondi complementari attivabili ci sono oltre 250 miliardi di euro. È il progetto più grande che vediamo dal dopoguerra; è anche l'unica manovra espansiva di cui disponiamo: non saranno i bonus e i sussidi a portare il Paese nel futuro". (ANSA).