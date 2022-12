Pensioni: Ente biologi, utili per 4,6 milioni nel 2023

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Con un utile stimato pari ad oltre 4,6 milioni l'Ente di previdenza e assistenza dei biologi (Enpab) chiude in positivo il bilancio di previsione 2023, appena varato dalla Cassa pensionistica privata, e "anche la previsione del risultato della gestione finanziaria dell'Ente nell'esercizio 2023 evidenzia un risultato positivo: i proventi finanziari al netto degli oneri finanziari e tributari sono stimati in più di 13,2 milioni, rendendo possibile la copertura del costo connesso alla rivalutazione dei montanti individuali degli iscritti, quantificata per il 2023 in quasi 12 milioni". A renderlo noto lo stesso Ente privato presieduto da Tiziana Stallone, che mette a budget uno stanziamento per le misure assistenziali per il prossimo anno di 2 milioni. Per ciò che riguarda, poi, la platea degli associati, l'Enpab osserva come "l'analisi del dato complessivo degli iscritti disegna il quadro di una categoria professionale giovane e composta in prevalenza da donne che rappresentano il 70%" del totale. E, chiosa la Cassa, "tenendo conto dell'aumento progressivo osservato negli ultimi cinque anni, a fine 2023 si prevede un numero di iscritti attivi pari a 18.105, ipotizzando una crescita del 2% rispetto all'anno 2022". (ANSA).