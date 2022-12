Pensioni: Enpaia, patrimonio da 2,2 mld e 38 mln di utili

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - L'Enpaia, Ente di previdenza dei dirigenti e degli impiegati in agricoltura, "con valore del patrimonio di oltre 2 miliardi e 241 milioni, stima per il 2022 un rendimento complessivo del portafoglio immobiliare pari a +4,61% rispetto al 2021 e un +4,29% per quello mobiliare", mentre "il 2021 si è chiuso con un utile di oltre 38 milioni, più del doppio rispetto al 2020". È quanto affiorato stamani dalla Relazione Annuale 2022 della stessa Cassa, illustrata al Senato; al 31 dicembre scorso risultavano iscritti all'Ente "39.003 lavoratori (+0,8%), dei quali il 52,5% uomini". Sui mercati finanziari, si sottolinea, "sono stati allocati 968 milioni, derivanti dalla dismissione di alcune attività finanziarie e immobiliari" e nel 2021 vendute "115 unità immobiliari residenziali per un controvalore di 32 milioni, incamerando una plusvalenza di 16 milioni" per l'Ente presieduto da Giorgio Piazza e diretto da Roberto Diacetti. (ANSA).