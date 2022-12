Pensioni: Adepp, nel 2021 pagati 700 mln di tasse all'Erario

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - La pressione fiscale che grava sulle Casse di pensionistiche dei professionisti "ha un volume importante ed è iniqua, visto che ci viene imposto il 26% sugli investimenti di tutto ciò che non rientra nei titoli di Stato" e, "anticipando alcuni dati che verranno presenti il prossimo 13 dicembre, a Roma, nell'ambito del XII Rapporto dell'Adepp" (l'Associazione degli Enti previdenziali privati), è possibile evidenziare come, lo scorso anno, "abbiamo pagato complessivamente oltre 700 milioni di tasse, mentre lo stanziamento per il welfare dei nostri iscritti ammonta a circa 550 milioni". Lo dice la vicepresidente dell'Adepp e presidente dell'Enpab (Ente dei biologi) Tiziana Stallone, dal palco del convegno promosso stamani, al Senato, dall'Enpaia (Ente dei dipendenti ed impiegati in agricoltura), rimarcando, poi, come tale prelievo fiscale, "di fatto, ci toglie la possibilità di impegnarci di più per i professionisti nostri associati" e "si riverbera anche sulle prestazioni pensionistiche" delle varie platee. Dunque, va avanti, "a fronte di rendimenti importanti" per il comparto (che, stando alle cifre recentemente diffuse dalla Covip, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ha un patrimonio globale che sfiora i 108 miliardi, al 31 dicembre scorso, ndr), e "a fronte di una gestione virtuosa delle nostre Casse, ciò significa avere un domani - conclude Stallone - delle pensioni più povere per i nostri iscritti". (ANSA).