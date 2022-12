Parte campagna Confcommercio 'Comprosottocasa'

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Al via la nuova campagna social di Confcommercio per valorizzare e promuovere l'importanza degli acquisti nei negozi e aiutare così le attività che tengono vive le città e danno lavoro a tante persone, attività commerciali che sono luoghi di socialità per eccellenza.

Lo spot "#ComproSottoCasa perché mi sento a casa" è rappresentato visivamente da un grande nastro - quello tipico dei pacchi regalo - ed enfatizzato da un mood natalizio che ha proprio l'obiettivo di trasmettere il calore della socialità e il piacere di vivere le vie delle nostre città.

La campagna è online sul sito Internet di Confcommercio (https://www.confcommercio.it/comprosottocasa) e sui canali social della Confederazione con la pubblicazione di uno spot, un logo ideato per l'occasione e una vetrofania. L'hashtag scelto per l'iniziativa è #ComproSottoCasa. (ANSA).