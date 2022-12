Ocse, Italia partner chiave nella lotta alla corruzione

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - All'interno dell'OCSE, l'Italia sostiene "gli sforzi che a livello internazionale" si stanno realizzando in tema di corruzione e di concorrenza sleale. Lo ha sottolineato Mathias Cormann, segretario generale Ocse, intervenuto con un videomessaggio ad un evento su "La diplomazia Giuridica al servizio della Pace e della Sicurezza Internazionale: l'impegno dell'Italia nel contrasto alla corruzione", organizzato alla Farnesina dal Maeci, insieme al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia, in occasione della Giornata Internazionale contro la Corruzione. Un evento che ha inaugurato i "Global Days" della Farnesina, una serie di iniziative incentrate su temi di interesse internazionale per condividere conoscenze e buone pratiche.

Presenti i responsabili dei tre dicasteri, Antonio Tajani, Matteo Piantedosi, Carlo Nordio.

Cormann, ricordando la convenzione OCSE sull'anticorruzione, che registra 44 partner, si è soffermato sulla corruzione in ambito pubblico e sull'esigenza di concentrare e promuovere in questo settore nuove strategie. Contrastare la corruzione e alla concorrenza sleale, a suo avviso, permette ad un paese di progredire e su questa strada - ha osservato - "l'Italia è un partner chiave".

L'evento è stato aperto, in mattinata, dal segretario generale della Farnesina, Ettore Francesco Sequi, che ha tenuto a dire come la diplomazia giuridica, primo appuntamento dei "Global Days", rappresenti "una priorità della politica estera".

Ed ha un significato simbolico ricordarlo, in particolare, nel trentennale delle stragi di Capaci e Via d'Amelio e in cui si ricordano i giudici Falcone e Borsellino, "ispiratori della lotta al crimine". Per Sequi, la diplomazia giuridica "può rafforzare la cooperazione. Non ci può essere sviluppo senza giustizia". (ANSA).