Manovra: tributaristi, modificare il regime forfettario

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Servono modifiche al regime forfettario, a partire dalla "semplificazione operativa per un maggior numero di operatori economici, semplificazione che dovrebbe essere estesa per taluni adempimenti anche ai regimi ordinari, viene chiesta la rimozione del tetto di 30.000 euro per redditi da lavoro dipendente e/o pensione per accedervi e l'estensione della 'Flat tax' anche ai soci di società di persone, di associazioni e società professionali, che non superino gli 85.000 euro di redditi da partecipazione": questo un passaggio della memoria che l'Int (Istituto nazionale tributaristi), presieduto da Riccardo Alemanno, e Confassociazioni hanno inviato, su richiesta delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, sulla Legge di Bilancio per l'anno 2023. Quanto, poi, si legge, al taglio del cuneo fiscale, è sì apprezzato, però "appare ridotto non solo rispetto alle aspettative, ma soprattutto rispetto alla necessità di maggior liquidità che occorre alle famiglie per affrontare il caro-vita, che va ben oltre il caro-energia". Per i professionisti, infine, sulle cartelle di pagamento somme iscritte a ruolo "occorre ancora più determinazione sul lasso temporale delle rateazioni, in quanto quello attualmente previsto non sembra poter superare i problemi già evidenziati su precedenti interventi legislativi". (ANSA).