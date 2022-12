Manovra: Landini, governo intervenga su pensioni e fisco

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "Al Governo chiederemo di aprire un tavolo vero di trattativa sulla riforma delle pensioni e fisco per il superamento della precarietà e per aumentare seriamente i salari. Si intervenga dunque per una riforma fiscale degna di questo nome". A dirlo è il segretario della Cgil Maurizio Landini al termine dell'incontro con il leader dei Cinquestelle, Giuseppe Conte (ANSA).