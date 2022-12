Manovra: Confindustria Bergamo, mancano gli investimenti

(ANSA) - RANICA, 05 DIC - "Nella manovra economica contenuta nella nuova Legge mancano investimenti, manca una spending review: secondo la Nadef quest'anno le spese dello Stato supereranno i 1.000 miliardi di euro". Lo ha detto la presidente di Confindustria Bergamo, Giovanna Ricuperati, nel corso dell'assemblea dell'associazione nello stabilimento Teb a Ranica.

"È quindi apprezzabile - ha aggiunto - l'attenzione all'equilibrio dei conti perché l'incremento del debito pubblico è il nostro incubo peggiore. Oggi si parla di miliardi come noccioline, ma ricordiamoci che ogni punto del pil vale 17 miliardi. Nel caso dell'energia è prevista una copertura a termine e a breve sarà necessario tornare sul tema. Così come urgente è implementare tutte le strategie sulle fonti energetiche che mettano il nostro Paese in sicurezza: estrattive, rinnovabili, nucleare. Nella manovra ci sono anche 4 miliardi destinati al taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti. Un giusto segnale di direzione, ma decisamente insufficiente per produrre effetti su imprese e lavoratori".

