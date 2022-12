Made in Italy: Urso, oggi significa anche sostenibile

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "Made in Italy ha sempre significato un prodotto bello e ben fatto. Ma oggi significa anche qualcosa in più: bello, ben fatto e sostenibile. La sostenibilità diventa una marcia in più, diventa un asse centrale anche per la transizione, ecologica o digitale". Lo ha detto il ministro alle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo alla presentazione del libro "Fratelli, una famiglia italiana" di Santo Versace alla libreria Il Libraccio di Roma."In questo dicastero - ha aggiunto - facciamo quello che é doveroso per il nostro paese: una rivoluzione culturale, non si tratta solo di una nuova denominazione. Il soggetto è l'impresa e l'eccellenza del Made in Italy. C'è una differenza sostanziale tra 'fatto in Italia' e Made in Italy: nella percezione del consumatore globale non è un'etichettatura del luogo di provenienza di un prodotto, ma un marchio di qualità della produzione. Ed è l'unico caso al mondo. Questo deve farci pensare, tanto più in un'epoca di deglobalizzazione". (ANSA).