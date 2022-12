Intesa Provincia Trento e Confindustria per 'cybersecurity'

(ANSA) - TRENTO, 05 DIC - Provincia autonoma di Trento, Confindustria e Trentino digitale hanno sottoscritto un'intesa in materia di "cybersecurity" per la condivisione di informazioni e diffusione della cultura della sicurezza informatica. La convenzione - informa una nota - è stata firmata dall'assessore allo sviluppo economico, Achille Spinelli, e dai presidenti Fausto Manzana (Confindustria Trento) e Carlo Delladio (Trentino digitale). L'accordo, che segue quelli sottoscritti negli scorsi mesi, prevede "la creazione e l'ottimizzazione delle sinergie istituzionali tra il sistema pubblico e privato, al fine di migliorare la sicurezza cibernetica del territorio provinciale e quindi la competitività del sistema produttivo".

"Attrezzare il sistema Trentino e metterlo nelle condizioni di rispondere in maniera efficace ed efficiente ad azioni malevoli da parte della criminalità organizzata digitale è fondamentale per garantire competitività e sviluppo alle nostre aziende. Siamo in presenza di organizzazioni criminali che dispongono di mezzi illimitati e, talvolta, di coperture insospettabili", ha detto Spinelli.

L'intesa si inserisce negli obiettivi e le linee prioritarie del Programma di sviluppo provinciale della Provincia autonoma di Trento, che definisce la strategia provinciale per lo sviluppo della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale. La Provincia agirà quale soggetto aggregatore territoriale per il digitale, mentre a Trentino digitale spetterà il presidio del tema della "cybersicurezza" e il potenziamento delle competenze per garantire elevati livelli di sicurezza a favore del territorio.

Soddisfazione per l'intesa è espressa dal presidente di Confindustria, Manzana, in rappresentanza di 600 aziende e 27.000 addetti. "Questa firma - ha detto - fa seguito all'accordo siglato dalla nostra associazione con la Polizia postale poco più di un mese fa, per garantire alle nostre imprese l'accesso alle informazioni necessarie a proteggerle dagli attacchi informatici. Con questo ulteriore passaggio, mettiamo a sistema azioni di contrasto degli attacchi anche attraverso iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione delle imprese trentine, affidandoci alle conoscenze e alle competenze di Trentino Digitale". (ANSA).