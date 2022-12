Infrastrutture: Sicilia; Cna Fita, viabilità tra peggiori Europa

(ANSA) - PALERMO, 05 DIC - "La condizione delle infrastrutture, legate alla viabilità siciliana, è tra le peggiori d'Europa. Un grave, gravissimo limite che continua inesorabilmente a pesare e ad incidere negativamente sullo sviluppo della nostra terra, relegata ai margini di ogni classifica. Il grido d'allarme è rivolto, in particolare, al deficitario stato di salute in cui versano strade e porti".

Inizia così la lettera aperta che Cna Fita Sicilia ha inviato al Presidente della Regione, Renato Schifani. "Questo desolante scenario, a tratti anche drammatico - affermano Massimo Spada, Rosario Tumino, Giorgio Stracquadanio e Daniela Taranto della Cna Fita - che ha messo e mette in seria difficoltà un comparto tanto importante quanto strategico per il territorio regionale: l'autotrasporto merci e persone. La condizione degli oltre 20.000 km di rete stradale siciliana è lontana anni luce dall'essere accettabile. I 600 km di autostrada sono in cura permanente. Esempio emblematico i 193 km che collegano Palermo-Catania, caratterizzati da continue interruzioni legate ad ogni tipo di riparazione. Lo sviluppo delle aree portuali, sia nella Sicilia Occidentale e sia nella Sicilia Orientale, è fermo al palo. Eppure l'incidenza che hanno i porti sulle esportazioni dei nostri prodotti e sul turismo è molto significativa: sulla base dei dati Istat, il 70% delle merci, in ingresso ed in uscita dall'isola, viene trasportato su gomma, così come è sempre più significativo il ruolo economico in riferimento alle presenze turistiche". (ANSA).