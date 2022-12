Gb: Confindustria critica Sunak, non ha un piano per la crescita

(ANSA) - LONDRA, 05 DIC - Il governo di Rishi Sunak non ha un piano per la crescita del Regno Unito e deve adottare misure per rimediare a una cronica mancanza di investimenti. E' l'avvertimento all'esecutivo Tory lanciato dalla Confindustra britannica (CBI) presentando le sue ultime stime economiche che confermano l'arrivo della recessione. Per il 2023 si prevede una contrazione dello 0,4% del Pil, una "significativa riduzione" rispetto alla stima di giugno di un aumento dell'1%. Tony Danker, direttore generale della Cbi, ha detto rivolgendosi al premier conservatore e al suo cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt che devono "agire ora" per dare un forte stimolo agli investimenti. Inoltre ha affermato che il governo sta "facendo marcia indietro" nella creazione di un'economia più verde. Secondo Danker, la mancanza di ambizione del primo ministro rispetto al taglio delle emissioni ha prodotto "confusione e delusione" rispetto a quelle che erano le aspettative dei vertici industriali dopo invece i progressi compiuti da Boris Johnson, che da premier si era fortemente impegnato nella transizione ecologica. (ANSA).