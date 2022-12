Fisco: Anc (commercialisti), serve esonero 2023 su e-fattura

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "Dal 1° gennaio 2023 scatta anche per le prestazioni sanitarie l'obbligo della fatturazione elettronica, dopo che il decreto Fisco-lavoro 2022 in sede di conversione in legge ha prorogato per l'anno 2022 l'esonero per i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al sistema Tessera sanitaria, ai fini delle dichiarazioni dei redditi. L'esclusione delle professioni sanitarie dall'obbligo di emettere fattura elettronica era stata introdotta nel 2018 per gli anni di imposta 2019/2020/2021, a seguito delle criticità evidenziate dal Garante della protezione dei dati personali in merito alla comunicazione dei dati dei cittadini in materia di salute". Lo ricorda, in una nota l'Anc (Associazione nazionale commercialisti), il cui presidente Marco Cuchel afferma che "non ci risulta, purtroppo, che le criticità sul fronte della gestione dei dati sensibili, che sono state riscontrate a suo tempo e all'origine dell'esonero dalla fatturazione elettronica per medici ed operatori sanitari siano state adeguatamente affrontate e risolte. Non si ritiene pertanto che ci siano le condizioni perché la fatturazione elettronica possa essere estesa alle prestazioni sanitarie con garanzia, da parte del sistema, di una gestione dei dati sulla salute dei cittadini in linea con le norme privacy", aggiunge. In ragione di questo, il sindacato dei commercialisti "ravvisa l'urgenza di un intervento da parte del Legislatore, affinché l'esonero per le prestazioni sanitarie dalla fatturazione elettronica sia confermato anche per l'anno 2023", termina la nota dei professionisti. (ANSA).