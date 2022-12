Energia:Confindustria Bergamo,aumento bolletta di 3 miliardi

(ANSA) - RANICA, 05 DIC - "Per l'industria bergamasca la bolletta energetica è cresciuta di 3 miliardi dal 2019. In Italia le imprese hanno bruciato in 3 anni circa 100 miliardi: la metà del Pnrr. Soldi sottratti allo sviluppo, agli investimenti, alla crescita e alle sue ricadute sociali". Lo ha detto la presidente di Confindustria Bergamo, Giovanna Ricuperati, nel corso dell'assemblea dell'associazione nello stabilimento Teb a Ranica.

"E se non bastasse, aggiungo una riflessione - aggiunge - sul declino della nostra società, ormai nel pieno di un autunno demografico". (ANSA).