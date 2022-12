Calzature: Fenni (Confindustria) vanno bene solo le griffe

(ANSA) - ANCONA, 05 DIC - L'export di calzature "verso la Cina e la Francia ha dati importanti che aiutano il sistema a chiudere la prima parte del 2022 con il segno positivo. Ma sono Paesi che lavorano quasi esclusivamente con le griffe e che quindi non impattano sulla stragrande maggioranza dei calzaturieri del distretto fermano-maceratese". A dirlo è Valentino Fenni, presidente della sezione calzature di Confindustria Fermo. "Bisogna smettere di parlare in maniera generale di calzaturiero, perché il sistema è sempre più diviso in tre macro tipologie - aggiunge -: i grandi brand, che nelle Marche sono sempre più forti e hanno un loro peso sui mercati; le imprese fornitrici delle stesse griffe; le aziende con un proprio brand e produzione molto esposta ai problemi internazionali. Le dinamiche e i fabbisogni di queste tre tipologie sono differenti e solo in parte comuni". Il settore "dopo un 2020 e 2021 inferiori al periodo pre pandemico, ha vissuto un periodo di crescita. Ma stanno già incidendo il rialzo dei costi dell'energia e delle materie prime che comportano un incremento dei costi di produzione, la riduzione della redditività e della liquidità, la necessità di rivedere i prezzi sul mercato, con una possibile conseguente riduzione della domanda". Le imprese però "non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Ma - sottolinea Fenni - servono strategie chiare a livello politico che permettano di restare competitivi". Il presidente della sezione calzature di Confindustria Fermo cita "la nuova programmazione dei fondi europei a livello regionale e il Tavolo della moda, che vanno indirizzati sull'innovazione del prodotto, sulla formazione del personale, modo aumentando l'attrattività verso i giovani, sulla riorganizzazione dei processi che devono conciliare la sostenibilità economica a quella ambientale". La sfida primaria è quella della formazione: "serve un patto di fiducia con le scuole, oltre che un potenziamento degli Its" in rapporto con tutto il sistema.

(ANSA).