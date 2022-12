Blangiardo (Istat), dal 1977 manca ricambio generazionale

(ANSA) - VENEZIA, 05 DIC - "È dal 1977 che non abbiamo ricambio generazionale. Esiste un elemento paura. La scelta di fare figli risente delle condizioni di contesto e si vogliono garantire delle condizioni favorevoli oppure si aspettano se non ci sono".

Lo ha detto il presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), Gian Carlo Blangiardo, a conclusione dell'l'ottava edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, promosso dalla stessa Istat, dalla Società italiana di Statistica (Sis) e dalla Società Statistica "Corrado Gini".

L'evento, che si è svolto a Treviso dal 2 al 4 dicembre sul tema "Per un ritorno al futuro. Il debito demografico e la solidarietà intergenerazionale in una società longeva", ha visto la partecipazione di 80 relatori, 26 giornalisti e moderatori, e si è articolata in 20 tavole rotonde e quattro presentazioni di libri. Si sono svolti anche 28 laboratori e tre eventi/spettacoli che hanno attirato circa tremila persone, a cui si aggiungono le 63mila visualizzazioni su Instagram e a più di 300mila account raggiunti con i contenuti del Festival.

Obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere la cultura statistica messa al servizio del pubblico per migliorare le scelte dei decisori politici e costruire una maggiore consapevolezza dei cittadini. (ANSA).