Banche:si rafforza accordo Abi-Dip. Pubblica Sicurezza

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Si rafforza ulteriormente la collaborazione tra l'Associazione bancaria italiana e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Come si legge in una nota Il irettore Genderale dell'Abi, Giovanni Sabatini, e il vice direttore generale della Pubblica Sicurezza-Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Vittorio Rizzi,hanno firmato il nuovo Protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela, confermando un proficuo rapporto operativo dal 2006.

"Per le banche operanti in Italia - ha detto il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini -la sicurezza di cittadini e dipendenti è una priorità. L'impegno del mondo bancario trova conferma anche nel significativo calo dei reati registrato negli ultimi anni. Rispetto a dieci anni fa, infatti, le rapine ai danni delle dipendenze bancarie sono diminuite del 93%, passando dalle 1.242 del 2012 alle 87 del 2021. E tuttavia - ha aggiunto Sabatini - è molto importante tenere sempre alta l'attenzione e rafforzare ulteriormente la collaborazione con Istituzioni e Forze dell'ordine, per affrontare in modo efficace le sfide impegnative che il mondo globalizzato ci impone. ".

"Il rapporto di collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Associazione Bancaria Italiana, consolidato nel tempo e sempre più ampio e mirato, rappresenta un'eccellenza a livello europeo e ci consente di disporre tempestivamente di dati e elementi di valutazione dei rischi estremamente utili per l'attività di analisi strategica interforze messa in campo dal Servizio Analisi Criminale. Tale sinergia, estesa, tramite la partecipazione all'Osservatorio per la Sicurezza Fisica (Ossif) allo scambio di dati attinenti ai reati predatori in danno non solo delle banche, ma anche di molti altri operatori e soggetti economici, ha consentito di sviluppare nel tempo nuove ed efficaci forme di prevenzione e contrasto al crimine. Il costante, tendenziale decremento della criminalità predatoria in tale ambito rappresenta uno stimolo in più nel proseguire questo impegno con grande convinzione"- ha detto il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza- Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Vittorio Rizzi". (ANSA).