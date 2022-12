++ Indice Pmi Italia risale a 48,9 punti in novembre ++

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - L'indice Pmi composito italiano di novembre è salito da 45,8 a 48,9 punti. E' il primo rialzo dopo una serie ininterrotta di cali registrati a partire dallo scorso mese di luglio, quando l'indice scese per la prima volta da gennaio a 48,4 punti. In rialzo sopra le stime da 46,4 a 49,5 punti l'indice Pmi dei servizi. previsto in crescita a 48,3 punti. (ANSA).