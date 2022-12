++ Francia: indice Pmi in calo a 48,7 punti in novembre ++

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - L'indice Pmi composito francese è sceso in novembre in linea con le stime a 48,7 punti. Lo scorso ottobre era a quota 50,2 punti. In calo oltre le attese da 51,7 a 49,3 punti l'indice del terziario, previsto in ribasso a 49,4 punti. (ANSA).